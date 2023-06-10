DPA: Шольц анонсировал телефонный разговор с Путиным «в ближайшее время»

10 июня новостное агентство DPA сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своём намерении провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным, которые должны состояться "в ближайшее время". При этом Шольц заверил, что единственным условием для наступления мира в Украине является отвод российских войск с её территории.

Примечательно, что ранее сам канцлер ФРГ неоднократно говорил о разница во взглядах на российско-украинский конфликт с Путиным, однако Олаф Шольц верит, что продолжение переговоров по урегулированию кризиса в Украине необходимо.