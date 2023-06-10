Девушкам в коротких юбках стоит быть бдительнее, чтобы им под юбку не заглянул смартфон

На видео заметно, что парень, стоящий за девушкой в короткой юбке на эскалаторе, подставил телефон с включенной камерой, и снимал ее интимную зону. Сама пассажирка ничего не заметила.

Мужчина, который снял происходящее уже на свой телефон предостерег москвичек. И посоветовал им быть внимательнее, ведь таких желающих сделать неприличные снимки предостаточно.

Под размещенным в соцсетях предупредительном видео он поместил короткий пост, о том, что в метро водятся такие вот персонажи. И забывать об этом не стоит.