Елена Летучая показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе

Судя по всему, телеведущая Елена Летучая сейчас наслаждается отдыхом на Мальдивских островах. Знаменитость недавно выложила в свои соцсети фото в купальнике.

Фигуру 44-летней Елены мгновенно оценили подписчики, разместив восторженные комментарии. У Летучей действительно практически идеальные женственные формы.

На снимке Елена Летучая выходит из воды. На ней только черный купальник. Некоторые подписчики предположили, что она занималась дайвингом.