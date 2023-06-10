Елена Летучая показала идеальную фигуру в купальнике на отдыхе

Судя по всему, телеведущая Елена Летучая сейчас наслаждается отдыхом на Мальдивских островах. Знаменитость недавно выложила в свои соцсети фото в купальнике.
Фигуру 44-летней Елены мгновенно оценили подписчики, разместив восторженные комментарии. У Летучей действительно практически идеальные женственные формы.
На снимке Елена Летучая выходит из воды. На ней только черный купальник. Некоторые подписчики предположили, что она занималась дайвингом.
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