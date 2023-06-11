В немецкой прессе очень активно обсуждается использование российскими оппонентами танков Leopard. Журналисты освещают ход сражений, демонстрируя при этом кадры подбитой западной военной техники.

В частности, авторы издания Bild заявили, что недавно официально зафиксировано первое уничтожение российскими силами техники немецкого производства. Публикация проиллюстрирована кадрами сгоревших "Леопардов".

Неожиданно для всех читатели Германии не осудили "злых русских", а стали критиковать своё политическое руководство, которое недружественными действиями развязало такое страшное противостояние, сообщает автор блога "Афтершок" на платформе Дзен.

Жители Германии в своих комментариях вспоминают выступление депутатов партий "Альтернатива для Германии" и "Левые". Ещё в 2022 году немецкие чиновники предупреждали правительство страны, включая федерального канцлера Олафа Шольца, что скоро все будут следить за поражением немецкой техники - как она будет гореть в Восточной Европе, - подчеркнул блогер.

Немецкий депутат Петр Бистрон наряду с этим пытался вразумить парламентариев Бундестага, напомнив, чем закончилась отправка танков из Германии на борьбу с русским народом в 20-м веке.

В итоге русские танки дошли до Берлина, — напомнил Бистрон.

В комментариях к публикациям немецкие читатели саркастически называют Олафа Шольца "гениальным политиком". Они не понимают, как маленький российский дрон стоимостью немногим более тысячи евро поражает установку IRIS-T за сотни миллионов евро.

Неужели Шольц не понимает, что, отправляя на передовую технику порциями, оказывает большую услугу русским, ведь ее теперь будет легче перемолоть. Повысилась ли от этого безопасность Германии? — негодуют немцы.

Автор отметил, что высказывание депутата Бистрона о "русских танках в Берлине" высмеяли его же коллеги.