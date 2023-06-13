На танцевальное шоу Марты Ладжански пустят только голых зрителей

Спектакль с хореографией венгерки Марты Ладжански пройдет сегодня в театральном музее Эдуарда Смильгиса. Основным требованием к зретелям будет их присутствие в обнаженном виде.

Артисты, как и зрители, будут выступать без одежды. Сама создательница шоу уверяет, что голая концепция мероприятия помогает зрителю получить и оценить впечатления с иной позиции.

Перед приобретением билетов зрителей предупреждают, что пустят их на шоу только в обнаженном виде.