На танцевальное шоу Марты Ладжански пустят только голых зрителей

17:46 2023-06-13

В Риге сегодня состоится показа танцевального спектакля Марты Ладжански, который зрители должны будут смотреть обнаженными.

Спектакль с хореографией венгерки Марты Ладжански пройдет сегодня в театральном музее Эдуарда Смильгиса. Основным требованием к зретелям будет их присутствие в обнаженном виде.

Артисты, как и зрители, будут выступать без одежды. Сама создательница шоу уверяет, что голая концепция мероприятия помогает зрителю получить и оценить впечатления с иной позиции.

Перед приобретением билетов зрителей предупреждают, что пустят их на шоу только в обнаженном виде.

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