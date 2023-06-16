Евгений Плющенко показал, как выглядит его старший сын

Евгений Плющенко на днях опубликовал в соцсетях фотографию вместе со старшим сыном. Парня зовут Егор, и ему уже исполнилось 17 лет.

Егор родился от первого брака Евгения Плющенко и Марии Ермак. Пост в соцсети звездный отец приурочил ко дню рождения сына.

Пользователи и поклонники фигуриста стали писать восторженные комментарии о том, что отец и сын очень похожи, и мальчик уже одного роста с отцом. Егор после развода живет с матерью, и носит ее фамилию.