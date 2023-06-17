Борис Джонсон будет вести колонку в Daily Mail за шестизначную зарплату

16 июня на первой полосе этой газеты появился анонс, в котором сказано, что с завтрашнего дня в газете будет работать новый колумнист.

Один из источников сообщил Politico, что Джонсон будет получать за свою работу зарплату, которая выражается шестизначной цифрой.

Источник также утверждает, что теперь у Бориса Джонсона появилась отличная платформа для критики нынешнего британского премьера Риши Сунака.

9 июня Джонсон ушел в отставку с поста главы правительства Великобритании из-за скандала с проведением вечеринок во время пандемии коронавируса.