Семьей не является: Мария Захарова высказала свое мнение о геях и транс-персонах

Роль женщины обсудили на одной из площадок ПМЭФ-2023 в первый день работы форума, сообщает Краснодар-онлайн. В ходе разговора были затронуты темы феминизма и ЛГБТ-семей.

Представитель МИД РФ Мария Захарова при этом назвала ключевой задачей российских женщин борьбу с «изменением половой ориентации», а также «извращенным насаждением мракобесия».

Вместо традиционной семьи Западом нам предлагаются какие-то гибридные схемы. Нет вопросов: если они хотят быть новаторами, могут что-то новое изобрести, - заявила Захарова. Зачем подменять то, что есть? Не надо называть семьей то, что ею не является.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула: это их эксперимент, их жизнь. Но не надо лезть к другим, не надо разрушать то, что традиционно, тысячелетиями отстаивало человечество, выбирая в качестве пути развития.

Мария Захарова при этом напомнила о детях: она уверена, что они должны быть защищены законом от экспериментов над ними больных людей.

Дети рождаются не нейтральными. Они рождаются мальчиками и девочками, и введение третьего пола, 80 гендеров или гормональная терапия - это безумие, - добавила представитель российского МИДа. У несовершеннолетних и даже у детей, 9, 10, 11 лет проводят пересадку органов, эксперименты всех видов. Это все насильственно, без возможности сказать на Западе слово против этого кощунства. Это то, что лично я принять не могу.

По словам Захаровой, в Америке разрешены также определенные виды наркотиков. В Нью-Йорке на Манхэттене через каждые 30–50 метров можно увидеть магазин с марихуаной, легализованными наркотическими веществами.

Толерантность - подмена понятий. Есть сострадание, терпеливое отношение, понимание. Любовь, в конце концов, к человеку и - разграничение человека от его каких-либо недостатков или особенностей. А толерантность, которую нам долго насаждали - это принятие всего плохого, безобразного, - считает представитель МИД РФ.

Она отметила, что на Западе родителей хотят отстранить от принятия будто бы ребенком решения о смене пола.

Получается, если родитель захочет отговарить от этого ребенка, он уже вне закона. Что это за бред? Как 3-, 7-, да даже 12-летний ребенок может определить базовые медицинские понятия? Более того - решения принимаются без консилиума, без учата мнения врачей и квалифицированных психологов. А если потом он попытается вернуть себе гендерное обличие, совпадающее с первичными половыми признаками, в этом отказывают. Да это фашизм как есть! Фашизм - это попытка изменить человека вопреки естеству, перепрошивка человека.

Захарова напомнила, что ранее тех, кто не подходил под стандарты генетически, уничтожали в газовых камерах. Сегодня их пытаются с детства модифицировать - под что-то, чем дети не являются.