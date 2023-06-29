Листья винограда пошли пятнами: что делать, если химию применять уже поздно

Когда на листьях винограда появились пятна, а до его созревания осталось всего ничего, обрабатывать кусты серьезными фунгицидами решится не каждый дачник.

Чем может быть продиктована такая проблема? Как уточняют эксперты, чаще всего виноград страдает такими болезнями, как оидиум и милдью. Что делать в такой ситуации?

По словам опытных земледельцев, даже на стадии окрашивания можно применять фунгицид Хорус. Он способен справиться и с оидимумом, и с милдью. Срок лечения при этом небольшой - всего неделя. Но примерно такой же и срок действия.

Но, если рисковать не хочется, можно пойти другим путем: использовать раствор соды. Для этого 75 г вещества развести в 10 л воды, добавить туда 5-6 капель йода. Как вариант, можно применить светло-розовый раствор марганцовки. Но надо знать, что она способна оставить характерные следы на ягоде.

Из аптечных средств эффективно использование фурацилина или метронидазола. Для этого надо растереть 10 таблеток в порошок, добавить в 10 л воды. Лучше, если вода будет горячей - фурацилин в ней растворится быстрее.