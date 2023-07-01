Медведев посоветовал Макрону перейти на сторону Франции

Медведев напомнил, что Макрон неоднократно утверждал, что он на стороне Украины. Глава Совбеза считает, что президенту пора перейти на сторону Франции.

Зампред Совбеза уточнил, что деньги, которые были потрачены впустую на оружие для украинской армии, пригодились бы простым французам. Этот пост Медведев опубликовал на французском языке.

Во многих городах Франции продолжаются уличные беспорядки, которые начались после убийства 17-летнего подростка полицейскими в Нантере. В полиции утверждают, что парень отказался выполнить их требования.

На улицах французских городов протестующие поджигают машины и административные здания, развернуты дополнительные подразделения спецназа, а Макрон отменил ряд рабочих поездок.