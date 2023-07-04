Война из-за кражи деревянного ведра: самый нелепый повод для войны в истории

Всю историю человечества войны начинались по самым разным причинам: кто-то нападал на соседей, руководствуясь экономическими интересами, кем-то двигала месть, религиозные разногласия или жажда власти. Но, оказывается, причиной начала кровопролитной войны может стать самое простое деревянное ведро.

В 1325 году между итальянскими городами-государствами Моденой и Болоньей началась "Война ведра".

Причиной тому стал этот обыкновенный предмет хозяйственного обихода. Пожалуй, эту историю стоит начать с того, что в период с 12 века по 14 век в Европе бушевала война церкви со светскими государствами, которые не хотели переплетать религию и политику.

Одна сторона считала, что вся власть передается от бога и руками и ногами поддерживали кандидатуру римского Папы на пост правителя всей Европы. Другие же выступали за власть светских правителей. В один момент Модена, поддерживающая светскую власть и Болонья, выступающая за Папу начали враждовать между собой. Споры по поводу территорий между ними не утихали долгое время.

Диверсанты противоборствующих сторон жгли деревни, фермы, грабили обозы своих противников.

Для средневековья, казалось бы, это было обычным делом, но никак не поводом для начала войны. Однажды ночью группа пьяных жителей Модены чтобы продемонстрировать врагу, ну или распутным девицам из трактира, свою храбрость, проникли в Болонью и украли ведро, которым набирали воду из городского колодца.

Проникновение врага в город и кража ведра стали для жителей Болонью настоящим оскорблением.

Плюс к тому, ведро не было чьим-то, оно являлось собственностью города. Теперь вернуть "тару" было делом чести. После того, как Модена отказалась вернуть ведро, Болонья собрала 32-тысячную армию и направила его в сторону врага. Моденцы не растерялись и также собрали войско, но куда меньшее числом - около 7 тысяч солдат.

15 ноября 1325 года началась битва. Хотя пятикратное численное превосходство было на стороне Болоньи, Модене удалось одержать победу. На поле боя остались около двух тысяч убитых, столько же получили ранения. Само же ведро и по сей день хранится в мэрии Модены.