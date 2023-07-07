Зеленский резко о Шольце: Танки Leopard на Россию не пойдут

"Это не соперничество", — так он ответил на вопрос немецкого журналиста об отношении канцлера Шольца, который заявил, что поставит немецкие Leopard, если американцы поставят Украине М1 Abrams.

Он добавил, что "можно конечно говорить еще полгода, но в нашей стране люди умирают каждый день".

"Если у вас есть танки Leopard, дайте их нам", — призвал Зеленский.

Он добавил: "Мы не атакуем, если кого-то это беспокоит. Эти Leopard на Россию не пойдут. Мы защищаемся".

В пятницу, 20 января министры обороны из десятков стран встретятся на базе ВВС США Рамштайн в Германии, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины.

О поставке танков уже заявила Великобритания, к этому готовы Польша и Финляндия. Однако главная роль принадлежит Германии, поскольку эта страна производит танки Leopard 2, которые Польша и Финляндия хотят передать Украине.

Правительство Германии должно одобрять каждую передачу этих танков, находящихся в распоряжении 20 стран.