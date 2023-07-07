Советы от бывалых путешественников, которые помогут справиться с тошнотой во время поездок

Но укачивание (или, по-научному, кинетоз) — не приговор, а просто повод подготовиться к поездке чуть заранее. И перепробовать 1001 народный рецепт — некоторые из них даже вкусные.

Обычно в ответе за наши позеленевшие лица и тошноту — вестибулярный аппарат, который находится во внутреннем ухе. Когда он отлынивает от нормальной работы, мозг не понимает, почему мир вокруг двигается отдельно от вас, и устраивает вам тёмную.

При таком несоответствии ему кажется, что у вас начались глюки. Ваш доисторический предок знать не знал, что такое скоростной поезд, а вот травы галлюциногенные откушивать мог.

С тех пор вестибулярный рассинхрон — это сигнал организму, что вы съели что-то не то, и нужно срочно избавиться от всего сразу. Ну или хотя бы головокружение вам устроить, чтоб впредь не ели бяку.

Иногда укачивание — признак более серьёзных проблем, например, с сосудами. Чтобы исключить такой вариант, нужно сходить к неврологу.

Чтобы поездка не превратилась в настоящий кошмар, рассказываем, какими лайфхаками можно пользоваться в дороге.

Выбрать правильное место:

Для начала нужно занять правильное место в автомобиле.

Чем дальше пассажир находится от центра тяжести, тем больше амплитуда колебаний, поэтому взрослому пассажиру лучше выбирать переднее пассажирское кресло и постараться опустить сиденье как можно ниже.

Вероятность укачивания возрастает, если ехать на заднем сиденье, поэтому детей нужно сажать в центр заднего ряда кресел, чтобы ребёнок мог смотреть вдаль, на дорогу. Так укачивать будет меньше.

Отвлекаться:

Для детей такой способ может стать лучшим лекарством, поэтому обращайте внимание ребёнка на то, что происходит за окном автомобиля, избегая занятий, которые удерживают внимание внутри салона.

Откажитесь от гаджетов и книг.

Когда картинка прыгает перед глазами, а взгляд фокусируется на близком расстоянии, мозг утомляется гораздо быстрее.

Слушайте аудиокниги, играйте в «слова», пойте хором, разглядывайте дома и деревья, но не оставляйте ребёнка с планшетом или смартфоном в руках.

Даже взрослому человеку достаточно 10 минут непрерывного взгляда в экран смартфона или планшета, чтобы ощутить симптомы укачивания.

Если ребёнка укачало, попросите его смотреть на одну точку или вперёд на дорогу, чтобы не кружилась голова от быстрой смены картинки.

Не сидеть в духоте:

Подышите свежим воздухом, приоткрыв окна, или включите кондиционер с выключенным режимом рециркуляции.

Оптимальной температурой является 19 градусов.

Прохладный ветерок полезен и для концентрации внимания водителя, и для пассажиров, страдающих укачиванием.

Чтобы организм взбодрился быстрее, направьте поток прохладного воздуха в ноги.

Глубокое медленное дыхание тоже помогает облегчить тошноту.

Регулярно останавливаться:

Морская болезнь связана с чувством равновесия, а выход из машины и короткая прогулка помогут восстановить баланс.

Если остановиться негде, можно попробовать немного потопать ногами или переминаться с пятки на носок.

Это уменьшит несоответствие сигналов от разных органов чувств в мозг, а вестибулярный аппарат решит, что вы передвигаетесь по земле.

Вести машину плавно:

Способ вождения может облегчить или, напротив, усугубить проблему с укачиванием, поэтому старайтесь вести машину как можно аккуратнее, стараясь избегать резких торможений и старта, а также необязательных перестроений из ряда в ряд.