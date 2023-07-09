Петросян дал оценку шуткам современных юмористов

Как признался сам Петросян, больше шуток его поразила только любовь зрителей к пошлым и похабным темам.
Свое мнение он высказал в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».
Артиста возмущает, что сейчас со сцены принято раскрывать интимную жизнь и выставлять ее на всеобщее обсуждение.
Подобные темы и поведение, по мнению Петросяна, приведут к деградации общества в дальнейшем.
Он также смущен тем фактом, что теперь со сцены можно оскорблять других людей.
Евгений Петросян уверен, что юмор на сцене должен приносить положительные эмоции, быть добрым.
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