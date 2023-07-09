Петросян дал оценку шуткам современных юмористов

10:47 2023-07-09

Евгений Петросян оценил шутки современных артистов разговорного жанра. По словам 75-летнего мужчины, его молодые коллеги «опустились донельзя», он осудил их выступления.

Как признался сам Петросян, больше шуток его поразила только любовь зрителей к пошлым и похабным темам.

Свое мнение он высказал в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

Артиста возмущает, что сейчас со сцены принято раскрывать интимную жизнь и выставлять ее на всеобщее обсуждение.

Подобные темы и поведение, по мнению Петросяна, приведут к деградации общества в дальнейшем. 

Он также смущен тем фактом, что теперь со сцены можно оскорблять других людей. 

Евгений Петросян уверен, что юмор на сцене должен приносить положительные эмоции, быть добрым. 

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