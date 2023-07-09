Жители острова Ормуз добавляют в пищу землю, так как считают её съедобной

Ещё в XV-XIX века Ормуз являлся одним из крупнейших торговых портов, ведь местонахождение его занимает взаимовыгодное положение для торговцев, так как в нескольких километрах начинался континент и города.

В те времена для контроля пролива даже отстроили большую крепость из местного камня, но прошлое острова как форпоста давно миновало, да и от крепости остались лишь развалины.

Сегодня на Ормуз едут только туристы для наслаждения красивыми пейзажами и вдохновения от синтеза разных цветов.

На острове не существует растительности, однако все же здесь есть поселения людей, которые совсем не стадают без зелёных деревьев и травы: это небольшая рыбацкая деревня, в которой практически каждый занимается добыванием каменной соли и красной охры.

Однако по-настоящему можно считать сумасшествием тот факт, что происходит на этом острове ― его землю жители используют в пищу, поэтому смело можно заявить, что Ормуз - единственный съедобный остров на планете.