Квентин Тарантино поклялся в детстве, что не будет помогать своей матери, если разбогатеет

Квентин Тарантино дал откровенное интервью, касательное своего детства и отношений с мамой, изданию Page Six, рассказав, что никогда не станет обеспечивать и помогать в финансовом плане родителю.

Дело в том, что Тарантино в юношестве увлекался литературой, пытался идти по карьере писателя, а мама не поддерживала начинания мальчика, оттого он поклялся сам себе отстраняться от родителя - ответная реакция на поведение.

Спустя годы Квентин по праву прославился, как всем известно, и начал создавать произведения искусства, и выкупил несколько кинотеатров, однако своё юношеское обещание сдержал.

Единожды за всю успешную жизнь он решился помочь своей матери, когда у неё были проблемы с налоговой.

Как отметил, призывая читателей, Квентин Тарантино, стоит тщательно подбирать слова к детям, так как они на всю жизнь могут запомнить детскую обиду, что станет неминуемым последствием по отношению к родителям.

Такой вывод неспроста сделал кинорежиссёр, так как совсем недавно он стал отцом.

Стоит напомнить, что матери Тарантино было 16 лет, когда она его родила, и по сегодняшний день женщина жива.