Власти Польши хотят кофисковывать автомобили за вождение в нетрезвом виде

Об этом сообщил в ходе своего выступления 15 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на мероприятии автолюбителей #DobryKierowca.

«В случае вождения в нетрезвом виде будет введена конфискация автомобиля. Кроме этого, в нашем законопроекте предусмотрено и увеличение размеров штрафов за иные нарушения правил дорожного движения. Убежден, что это уменьшит количество аварий. Поход в школу или семейная прогулка не должны сопрягаться с риском для детей и иных категорий пешеходов», — заявил Моравецкий.

Политик озвучил данные за прошлый год, когда за указанный период 1,5 тысячи водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, попали в ДТП.