Не один год высокопоставленные чины, приближенные к Министерству Обороны, разворовывали военное имущество.

Это люди, имеющие отношение к поставкам, снабжению и другим сопряженным процессам.

Простые граждане, отдающие свои деньги на содержание российской армии устали от беспредела и жаждут справедливости и возмездия.

Как собирали солдат, идущих на СВО? Когда обнаружилось, что экипировки в стране нет, начали массово вязать бойцам носки, шапки, свитера, шарфы - чуть ли не в промышленных масштабах.

Форма если и доходила до солдат, то не всегда размер был подходящий.

Работники трудовых коллективов скидывались на одежду коллегам по цеху, идущим на фронт, приносили старую обувь, кто побогаче - спонсировал на бронежилет или шлем.

Как говорится, собирали в солдаты всем миром.

С продовольствием еще веселее. Чтобы добраться до части, мобилизованные должны были провести не одну неделю в пути.

Потом, по прибытии, уже в самой части подолгу ждали распределения. И все это время надо было что-то кушать. Нередко это была лишь банка тушенки на двоих, и то раз в сутки.

Бастрыкин взял ситуацию с воровством в армии под свой жесткий контроль и выявил целую систему, которая выстраивалась длительное время.

Так, лучшие мясные консервы продавались прямо с багажника и уходили за пару часов, не добираясь до голодных солдат.

Бойцы, прибывая на место, видели неподготовленные казармы, располагаться приходилось под открытым небом на самом пекле.

Палаток тоже не было (все по той же причине), но зато были спальники, в них и спали прямо на траве, вместе с клещами.

Ехали в часть в зимней форме в самую жару, потому что летние комплекты были куда-то выгодно распроданы.

Жили в итоге в коровниках, вместо стеклопакетов - пленка, генераторы - тоже со своего кармана.

Сейчас все это вскрылось, о случившемся знают все, каждый случай взят под контроль, все жалобы солдат и просьбы о помощи рассматриваются.

Сажать виновных начали уже в марте, а ответственных за воровство публично судят.

Но это только начало, еще много предстоит сделать, нужно собрать доказательства, факты, увы, обойти бюрократическую машину не так то просто.

И все же делопроизводство запущено, и Бастрыкин держит все под личным контролем, и он на стороне тех, кто пострадал от воров. Те, по чьей вине обессилела армия, будут наказаны.

Вместе с тем самой острой проблемой сейчас является налаживание поставок, которых так не хватало ранее и по сей день не хватает воюющим российским солдатам.