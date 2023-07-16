Вы погубите малиновый урожай, если посадите вблизи кустарника эти растения

Малина предпочитает более сухую почву, поэтому сливовые или березовые деревца для нее не лучшее соседство. Не нужно высаживать рядом с малиной и крупные культуры, которые будут затенять ее и конкурировать за питательные вещества.

Нежелательно сажать рядом с малиной клубнику. Эти ягоды подвержены поражению одними и теми же паразитирующими насекомыми.

Виноградные лозы и жасминовые кусты тоже негативно скажутся на плодоношении малины. А сформировавшиеся ягоды будут иметь невыразительный вкус.