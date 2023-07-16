Опавшие подгнившие яблоки помогут созреть помидорам

Опавшие яблоки из некондиции следует убрать из сада, но выбрасывать в утиль не нужно. Они могут вам помочь быстрее собрать томатный урожай.
Секрет кроется в продуцируемом подгнившими фруктами этилене. Он способствует созреванию овощей.
Яблоки с гнильцой нужно собрать в ведро и поставить в теплицы с томатами, или выложить на открытом грунте рядом с посадками. На каждый кустик достаточно 3-4 гнилых фруктов.
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