Опавшие подгнившие яблоки помогут созреть помидорам

Опавшие яблоки из некондиции следует убрать из сада, но выбрасывать в утиль не нужно. Они могут вам помочь быстрее собрать томатный урожай.

Секрет кроется в продуцируемом подгнившими фруктами этилене. Он способствует созреванию овощей.

Яблоки с гнильцой нужно собрать в ведро и поставить в теплицы с томатами, или выложить на открытом грунте рядом с посадками. На каждый кустик достаточно 3-4 гнилых фруктов.