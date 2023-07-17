Переизбыток витамина Д: какие последствия для здоровья может иметь гиперкальциферол

Перебрать с витамином Д из продуктов питания практически нереально. Поэтому большинство случаев его избытка связано с тем, что люди бесконтрольно принимают его, наслышанные, что его у жителей стран с прохладным климатом всегда не хватает.

Это не всегда так. Поэтому, прежде чем начать прием витамина Д, нужно сдать соответствующий анализ, и получить одобрение врача. Перенасыщение витамином Д вызывает и избыток кальция.

Человек может столкнуться с такими неприятными симптомами, как тошнота со рвотой, нарушения в работе пищеварительного тракта, беспричинная жажда, головокружение, боли в голове и позывы к частому мочеиспусканию. А при длительном переизбытки можно даже получить почечную недостаточность.