Представитель МИД России Мария Захарова выступила в эфире шоу "Соловьёв LIVE", где прокомментировала озабоченность стран Запада решением Москвы приостановить своё участие в зерновой сделке. По мнению Захаровой, если западные державы озабочены судьбой черноморской инициативы, то они должны выполнять свои обязательства перед Россией.

В частности, Мария Захарова призвала зарубежных коллег скинуться на оплату ремонта российского аммиакопровода "Тольятти - Одесса", который был уничтожен ВСУ и должен был поставлять сырьё для удобрений за границу в рамках зерновой сделки.