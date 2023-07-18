Урожай огурцов и томатов можно сохранить надолго, если делать это правильно

Начнем с томатов. Дозревшие плоды хорошо сохраняются в холодильнике при температуре ноль градусов около месяца. Если вы хотите продлить сроки хранения, тогда снимать плоды с куста необходимо до того, как они созреют. Хорошая температура дозревания примерно 25 градусов.

Вплоть до Нового года можно сохранить помидоры, если снять их зелеными, и аккуратно положить в сухое прохладное место в подвале, где должна быть хорошая циркуляция воздуха. При необходимости томаты выносятся в теплое место, где они будут дозревать.

В случае с огурцами играет роль время сбора. Делать это нужно рано утром, тогда они будут свежими в течение ближайших 14 дней при температуре до 10 градусов. Если собрать огуречный урожай днем в жару, то плоды быстро завянут.