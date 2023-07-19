Ухаживаем за малинником так, чтобы ягодки не были червивыми

Заботиться о малиннике нужно сразу после схождения снега, и начинается работа с уборки мусора, старых веток и замены мульчи, которую необходимо предварительно пролить раствором марганцовки и бордосской смесью. Можно использовать табачную пыль или золу.

Немаловажную роль играет своевременная обрезка старых и сломанных ветвей. В дальнейшем нужно будет провести обработку кустарника раствором на основе горчицы из расчета 20 граммов сухой горчицы на одно десятилитровое ведро. После настаивания в течение полусуток, его можно использовать.

Посадка рядом с малиной растений, отпугивающих вредителей тоже отличная тактика борьбы с ними. Хорошо работает лук, пижма, базилик и кинза. И, конечно, следует осматривать кустик на предмет наличия паразитов.