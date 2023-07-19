Готовим раствор, который поможет от всех болезней растений на дачном участке

Самые частые проблемы гибели посадок это такие заболевания как мучнистая роса, различные разновидности ржавчины и пятнистости. С ними сложно бороться, и в основном борьба сводится к превентивным мерам.

Но есть средство, которое способно действительно вылечить уже поврежденные растения. Для его приготовления вам потребуется растворить таблетку обычного аспирина в воде, после чего добавить туда столовую ложку соды.

Введите два других компонента: чайную ложку жидкого средства для мытья посуды и столовую растительного масла, все перемешайте и растворите концентрат в пяти литрах воды. Чудесное лекарство для ваших культур готово, можете проводить опрыскивание.