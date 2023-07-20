Ученые предупредили об опасности постоянного «спрашивания» у Интернета

Еще не так давно большинство людей помнили даты рождения родных и близких, а также их номера телефонов, но сейчас все это без проблем «запоминают» смартфоны и социальные сети.

А вот если этих помощников не окажется под рукой, то может наступить так называемая «цифровая амнезия», когда человек не сможет вспомнить ничего.

«Цифровую амнезию» часто сравнивают с трансактивной памятью. Ее теория гласит, что объединенная память двух или более индивидов эффективнее, чем память одного человека.

Это значит, что каждый запоминает что-то одно, а совокупность дает общий результат.

Делая запрос в Интернете, мало кто старается запомнить прочитанное, потому что человек понимает, что сможет выйти на эту же информацию в любое удобное для него время.

Ученые предупреждают, что «цифровая амнезия» может привести к атрофии долгосрочной памяти.