Вечная корейская молодость: почему дамы этой страны в 50 выглядят на 30

Азиатки традиционно выглядят моложе своих лет, и секрет их не только в генетике, но и в правильном уходе за кожей. Так, вместо очищающего тоника, они используют увлажняющий тонер, и в их косметичке постоянно можно увидеть средства с муцином улитки, богатый эластином и коллагеном.

В отличие от европеек, корейские женщины берегут кожу от солнечного света. Защиту от фотостарения они усиливают регулярным использованием специальных кремов с санпротектором.

Тканевые корейские маски это тоже не маркетинговый трюк. Кореянки пользуются ими на постоянной основе, чтобы придать коже свежесть и насытить влагой.