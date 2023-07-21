Глава Минкульта Украины Ткаченко подал в отставку на фоне «недоразумений»

Ночью четверга, 21 июля, лидер Министерства культуры Украины Александр Ткаченко опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что сегодня он подал заявление о собственной отставке с занимаемой должности. Ткаченко пояснил, что желание уволиться возникло у него на фоне "недоразумений" касательно важности вопросов культуры на Украине в ходе российской СВО.

Примечательно, что в новом видеообращении к украинской нации Владимир Зеленский также анонсировал кадровые перестановки в Кабинете министров страны.