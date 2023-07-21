Кухонные пряности спасут огородные культуры от поражения грозным вредителем, тлей

Пряный концентрат можно легко приготовить своими силами. Очистите три чесночных зубчика и бросьте их в горячую воду на пять минут.

После этого в раствор нужно добавить лавровый лист и три штучки сушеной гвоздики. Последним ингредиентом станет сухой укроп, которого потребуется три чайные ложечки. Все нужно перемешать и перелить в емкость не менее десяти литров.

Дайте составу настояться и обрабатывайте пораженные тлей посадки, опрыскивая как наружную, так и внутреннюю часть листа. Важно проводить манипуляцию, когда солнце уже зашло.