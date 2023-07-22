Захарова пообещала, что виновные в убийстве военкора Ростислава Журавлёва понесут наказание

Захарова выразила свою уверенность в том, что виновные в убийстве Журавлёва неминуемо ответят за содеянное по всей строгости закона.

Дипломат добавила, что избежать наказания не удастся и Соединённым Штатам, которые поставили на Украину кассетные боеприпасы, которые использовались украинскими боевиками при атаке на представителей СМИ.

«Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева», — резюмировала Мария Захарова.