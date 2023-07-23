Чернев: на Украине разработали собственные системы ПВО средней дальности

23 июля представитель Верховной рады Егор Чернев публично заявил, что на Украине разработали системы противовоздушной обороны средней дальности и соответствующие ракеты к ним, которые уже прошли все необходимые испытания. По словам Чернева, украинское ПВО собственного производства нельзя сравнить с американской системой Patriot или немецкой IRIS-T.

При этом Егор Чернев выразил уверенность, что созданная на Украине система обороны воздушного пространства по функционалу наиболее всего напоминает установки Hawk.