Чернев: на Украина наладят производство снарядов «натовского» калибра

23 июля украинский парламентарий Егор Чернев публично заявил, что в настоящий момент Министерство обороны Украины занимается вопросами обеспечения производства снарядов 155-го калибра на территории собственной страны. По словам Чернева 155-милимметровые снаряды являются боеприпасами образца Североатлантического альянса и активно используются украинскими войсками в конфликте с Россией.

Также Егор Чернев подчеркнул, что стоимость производства снарядов 155-го калибра на Украине будет обходиться Киеву втрое дешевле, чем приобретение таких боеприпасов за границей.