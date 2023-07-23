Лукашенко заявил, что не приемлет передачи Западной Украины Польше

14:52 2023-07-23

23 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшейся в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, заявил, что не приемлет передачи Западной Украины Польше.

Белорусский лидер рассказал, что в настоящее время идёт много разговоров о вступлении Украины в НАТО по частям, чтобы таким образом включить Западную Украину в состав Польши.

«Для нас это неприемлемо – отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача западных земель Польше… Это неприемлемо, потому что мы оказываемся с запада подвержены военному влиянию прибалтов и поляков, и окажется, что и с юга», – сказал Александр Григорьевич.

Лукашенко отметил, что подобное развитие событий вынудит Союзное государство защищаться от исходящей извне угрозы.