Ананасы, апельсины и лимоны могут спровоцировать солнечные ожоги

13:26 2023-07-26

Косметолог рассказала, почему ананасы и цитрусовые настоящие враги кожи, если вы собираетесь загорать.

Если вы не хотите получить ожоги на солнце, следите за тем, что едите перед походом на пляж. Апельсины, ананасы и лимоны под запретом.

В цитрусовых, говорит Елена Боготова, косметолог, много веществ фурокумаринов. Они делают кожу более уязвимой перед воздействием ультрафиолета.

Что же касается ананаса, то его опасность употребления при походе на пляж заключается в бромелаине. Вещество активизирует раздражение кожи при ее контакте с УФ-лучами.

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