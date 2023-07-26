Ананасы, апельсины и лимоны могут спровоцировать солнечные ожоги

Если вы не хотите получить ожоги на солнце, следите за тем, что едите перед походом на пляж. Апельсины, ананасы и лимоны под запретом.

В цитрусовых, говорит Елена Боготова, косметолог, много веществ фурокумаринов. Они делают кожу более уязвимой перед воздействием ультрафиолета.

Что же касается ананаса, то его опасность употребления при походе на пляж заключается в бромелаине. Вещество активизирует раздражение кожи при ее контакте с УФ-лучами.