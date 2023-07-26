МИД РФ: Макрон не предложил ничего БРИКС и не был приглашен на саммит

13:45 2023-07-26

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России, присутствие президента Франции Эммануэля Макрона на саммите БРИКС ничем не помогло бы в решении задач, стоящих перед этим объединением.

Ранее сообщалось, что Макрон просил возможность принять участие во встрече, но приглашение так и не получил.

Глава МИД Франции поддержал идею участия Макрона в мероприятии, но ЮАР не дала ответа на такую возможность.