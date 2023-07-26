МИД РФ: Макрон не предложил ничего БРИКС и не был приглашен на саммит

Ранее сообщалось, что Макрон просил возможность принять участие во встрече, но приглашение так и не получил.
Глава МИД Франции поддержал идею участия Макрона в мероприятии, но ЮАР не дала ответа на такую возможность.
Ранее сообщалось, что Макрон просил возможность принять участие во встрече, но приглашение так и не получил.
Глава МИД Франции поддержал идею участия Макрона в мероприятии, но ЮАР не дала ответа на такую возможность.
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Исполнительница народных песен Надежда Бабкина снова влюбилась. Ее избранником стал молодой экс-фигурист Сергей Рябов, который получил от возлюбленной дорогущую жилплощадь в подарок.