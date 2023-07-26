Собака сгрызла владельцу палец до кости и тем самым спасла ему жизнь

64-летний Дэвид Линдси проснулся, и обнаружил, что его питомец прогрыз ему палец на ноге до кости. Его жена быстро перевязала рану, и отвезла мужа в больницу.

Там Дэвид провел 9 дней. Ему вводили антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Но ситуация оказалась куда сложнее. Проведенная томография показала у пациента две закупоренные артерии, что стало причиной онемения, и оттого Дэвид не почувствовал укуса. Если бы не собака, он смог бы потерять ногу или даже погибнуть.