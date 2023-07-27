МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ

Ее обвинили в вынесении "незаконных решений об аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Это уже третий случай, когда РФ ищет международных судей в связи с этими обвинениями.
Ее обвинили в вынесении "незаконных решений об аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Это уже третий случай, когда РФ ищет международных судей в связи с этими обвинениями.
Оксана Храмова
Николай Карпенков, возглавляющий внутренние войска Республики Беларусь, рассказал на канале СТВ о начале мероприятий по боевому слаживанию белорусских солдат с военными ЧВК «Вагнер».