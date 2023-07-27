МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ

06:15 2023-07-27

Российское МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ за выдачу ордера на арест президента Путина.

Ее обвинили в вынесении "незаконных решений об аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Это уже третий случай, когда РФ ищет международных судей в связи с этими обвинениями.