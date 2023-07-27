Кто мог получить Нобелевскую премию вместо Александра Солженицына

Стоит отметить, что споры о литературе Александра Солженицына не утихают ни на день, хотя прошло немало лет с первых отрывков, которые автор предоставил в печать. Дело в том, что многие считают его рассказы о ГУЛАГе и других советских репрессивных инструментах враньем.

Присуждение Нобелевской премии 1970 года — одно из самых противоречивых событий литературы этого периода.

Да, почти каждая премия становилась предметом скандала между комитетом и авторами, но именно тогда Нобелевскую премию присудили советскому диссиденту Александру Солженицыну. Он получил премию за «нравственную силу, с которой следовал непреложным традициям русской литературы».

Кстати, комитет отрицал, что автору присудили премию за спорное произведение «Архипелаг ГУЛАГ», тем не менее, именно эта книга к тому времени распространялась огромными партиями с самиздате, а сам Солженицын находился в серьезных конфликтах с правительством Советского Союза. И вот, за первую официальную публикацию, автор получает премию — это нонсенс.

Так вот согласно рассекреченным документам, в качестве лауреата Нобелевской премии по литературе 1970 года рассматривали Набокова и его «Лолиту».

Кроме того, был Жоржи Амаду, Симон де Бовуар, Белль, Брехт и гениальные Грэм Грин, Пабло Неруда, Андре Мальро. Тем не менее, победил именно Александр Солженицын — советский диссидент со спорным произведением.

Стоит отметить, что некоторые члены комитета (в частности Шведской академии) открыто сомневались, что литература Александра Солженицына заслуживает внимание. Кроме того, политику в премию нельзя было примешивать.

Тем не менее, сложилось все именно так, как сложилось.