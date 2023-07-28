Скорая помощь при судорогах: как снять напряжение мышц, и не навредить себе

Если свело ногу, первое, что можно сделать это потянуть себя за носок и подержать ногу в таком положении в течение нескольких минут. Спазм пройдет быстрее, если вы сядете, сделаете захват пальцев ноги руками, а корпус наклоните.

При судорогах, возникающих в ночное время, отличным решением будет легкое массирование мышцы. Массаж полезен и после того, как спазм уже снят.

После того, как судорога прошла, важно обеспечить конечности спокойное положение и тепло. Заверните ногу в теплый плед или одеяло, положите на небольшое возвышение вроде валика и подержите так несколько минут.