Появление судорог может быть вызвано разными причинами: рассказываем о наиболее частых из них

Судороги могут возникать и у здоровых людей, при нарушении кровообращения в ногах, которые вызывается и малоподвижным образом жизни, и избытком активности, например, у спортсменов. Недостаток кальция, витамина Д и магния, ответственных за передачу импульса к сокращению мышц, тоже может спровоцировать судороги.

Беременность тоже может вызывать дефицит необходимых микроэлементов в организме, и приводить к спазмам мышц. Равно как и прием лекарств с мочегонным эффектом, которые выводят из тела не только натрий, но и калий и кальций.

Судороги могут быть своеобразным побочным эффектом хронических заболеваний. Среди них панкреатит, гормональные сбои, сахарный диабет и варикозное расширение вен.