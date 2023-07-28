17-летний индиец продал жену 55-летнему мужчине, чтобы купить айфон

Тюремным заключением закончился брак 17-летнего жителя Индии, которого по сговору семей женили на 26-летней девушке. Пара поехала в другое место работать на кирпичном заводе, где на жену положил глаз 55-летний мужчина, и предложил молодому мужу сделку: жена в обмен на сумму, равную 170 тысячам российских рублей.

Парень оставил жену, купил на полученные деньги айфон, и вернулся домой, сказав, что она от него сбежала. Но наличие дорогого смартфона вызвало подозрения. Родители девушки обратились в полицию.

В результате правда все таки вылезла наружу. У непутевого мужа айфон отобрали, а самого отправили в тюрьму для подростков. Девушка же вернулась в родной дом после развода, а мужчина, ее купивший, потом сделал ей брачное предложение.