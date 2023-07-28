Почему ущерб и штраф за рыбалку — это разные понятия

Ихтиологам часто привозят рыбу на экспертизу, потому что по российскому законодательству они должны подтвердить тот или иной вид.

Кроме того, они часто выступают на судах над браконьерами в качестве экспертов. Ихтиологи отмечают, что часто браконьер — это не матерый преступник, а обычный житель деревни, который в непростых жизненных обстоятельствах и условиях, оправдывает браконьерство средством выживания.

При этом такие простые рыбаки, которые пренебрегают законом и становятся браконьерами, могут и не знать, что штраф и ущерб за рыбалку — разные понятия. Стоит отметить, что в России могут завести уголовное дело уже тогда, когда ущерб за рыбалку будет превышать всего 3 000 российских рублей.

И тут важно понимать, что лещ оценивается по таким таксам в 500 российских рублей, а судак — 3 300 российских рублей. Кроме того, в период нереста каждый экземпляр будет умножаться на два и получаться 1 000 и 6 600 российских рублей соответственно.

Кстати, ихтиологи рассказывают и о том, что в период нереста могут завести уголовное дело даже за двух небольших судаков до 40 сантиметров и считать ущерб по большим таксам — когда обычный рыбак может заплатить от 13 000 российских рублей.

Для того, чтобы разделить понятия ущерба и штрафа, нужно очень четко понимать несколько факторов: период рыболовства, инструменты (удочка, сеть и другие), количество участников и вес улова.

Тем не менее, фактически первая оценка деяния ложиться на инспектора.

Он может посчитать, что это просто административное правонарушение и чуть ли не на месте выписать штраф, точно также, как может оценить действия рыбаков браконьерством и передать дело в суд, а тот в сою очередь может квалифицировать его как уголовное.