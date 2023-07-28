Почему мнение о том, что учитель должен заслужить уважение и сам виноват, если его обижают — ошибочное

Тем не менее, нельзя забывать про современные реалии, запреты и ограничения учителей — сегодня практически невозможно эффективно влиять не поведение неадекватных учеников и их родителей, а также защищать себя самостоятельно, как это было возможно еще каких-то 20-30 лет назад.

Кроме того, в правах и обязанностях учителя наблюдается диспропорция — за свои нарушения и ошибки учитель получает полное наказание от выговора до увольнения с заявлением в полицию.

При этом школьники и их родители получили привилегированное положение и, чтобы не случилось в школе — виноват всегда будет учитель.

Стоит отметить, что меньшее количество прав и фактическая беззащитность учителя в системе образования это не все проблемы — родители школьников часто перекладывают на учителей ответственность за унижения и оскорбления от своих чад.

То есть, они считают, что учитель должен сам заслужить уважение и авторитет перед учениками.

Тем не менее, в реальности непослушание или неадекватно поведение учеников в отношении учителя — нарушение устава школы, а кроме того, по достижению учеником 16 лет еще и нарушение законодательства Российской Федерации во многих случаях.

Получается, что унижая и оскорбляя учителя должны быть последствия для самих учеников, но ввиду ограниченности прав учителя, он никак не может постоять за себя.