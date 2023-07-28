Товары, которые закупали в России впрок из-за угрозы дефицита

Аналитический центр НАФИ опубликовал данные, согласно которым порядка 20% россиян закупались впрок теми или иными товарами, опасаясь грядущего дефицита.

Опрос провели среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 53 российских регионов.

12% россиян закупали впрок муку; 10% — макароны; 8% — бытовую химию, по 7% лекарства, средства личной гигиены и консервы; 3% — косметику и парфюмерию, а также табак; 2% — алкоголь, одежду, обувь и детские товары.

При этом очень интересно региональное разделение.

Если жители Москвы чаще всего закупали впрок косметику и парфюмерию (9%), то в других регионах от 8% до 9% россиян закупали впрок товары для детей, одежду и обувь. Женщин, закупающих впрок средства личной гигиены оказалось на 9% больше, чем мужчин и на 10% в отношении бытовой химии.

Примечательно, что НАФИ проводил опрос по поводу мнений о дефиците в апреле 2022 года.

Почти 70% россиян заявили, что опасаются наступления дефицита в ближайшее время. Больше всего (42%) респондентов заявили, что скорее всего из продажи пропадут лекарства и медицинское оборудование.