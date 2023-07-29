Зеленый позор: как ношение зеленой шапки стало признаком рогоносцев в Китае

По китайской легенде, однажды состоятельный мужчина женился на первой красавице своего города, и очень гордился тем, что все завидуют его счастью. Он отказывался слушать, когда ему говорили, что жена с ним только ради его денег.

Тем временем красавица завела себе в любовники бедного портного. Чтобы было легче определить, что муж покинул дом, они решили сшить ему зеленую шапку, которую она убедила носить незадачливого супруга.

Скоро весь город стал потешаться над обманутым мужем. А он продолжал гордо носить зеленую шапку, не желая верить слухам о неверности жены.