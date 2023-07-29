Рыбалка на шесте: откуда странная традиция на Шри-Ланке ловить рыбу, сидя, как птица

Традиция на Шри-Ланке ловить рыбу, восседая на шесте, имеет практическую природу. Распространилась она в годы Второй Мировой войны.

Еды и работы было мало, поэтому, чтобы прокормиться, все жители острова массово стали заниматься рыбной ловлей. Они иногда занимали целый берег, и рыбы многим почти не доставалось.

Тогда кто-то сообразил, что нужно зайти в море подальше, и стал ловить рыбу с выступа корабельного обломка. Позднее островитяне стали сами делать для себя шесты с жердочками, и сидеть на них, пока не наклюет достаточно.