Китайцы за глаза называют русских и других европейцев большеносыми

Если в России нередко расистски настроенные граждане склонны называть китайцев узкоглазыми, то пусть будут уверены, жители этой страны точно не останутся у них в долгу. К внешности русских и европейцев в целом у них тоже есть немало вопросов.

Считают ли китайцы европейцев красивыми? Здесь тоже есть противоречие. Им с одной стороны очень нравится бледная кожа, которая в азиатских странах считается показателем статуса.

С другой же, китайцы считают форму носа у большинства европейцев некрасивой и даже уродливой. Русских они зачастую между собой называют большеносыми.