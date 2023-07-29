Розовые соседи: с какими растениями не ладит королева цветов

Засевание участка вблизи роз цветами ранних сортов может им повердить. Когда они отцветут, придется удалять их с участка, а это риск повреждения корней роз.

Не сочетаются розы с лилиями. И дело не в эстетике, а в том, что у этих растений различные запросы на качество грунта и условия выращивания.

Осторожнее нужно с цветами, которые склонны быстро разрастаться, и заполонять пространство, предназначенное для роз. Вербейник, фиалки, ландыши и птичий горец очень вероятно задушат розовый кустарник, если не контролировать их разрастание.