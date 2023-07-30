Муж говорил мне, что у него проблемы с потенцией, а сам резвился в это время с любовницей

Проблемы в интимной жизни у нас с мужем начались из-за разных графиков работы. Я уже хотела спать, а он смотрел в это время ТВ. Потом, чтобы шум мне не мешал, я ушла в освободившуюся после отъезда дочери на учебу комнату.

За два года у нас совсем не было секса. Однажды я затащила мужа к себе, но близости не получилось. Он заявил, что ему уже 54 года, и у него проблемы с потенцией, и я могу завести любовника, если мне секса не хватает.

Делать я так, конечно, не стала, это против моих принципов. А потом обнаружила на мужниной рубашке следы от помады, и он сознался, что у него есть любовница. Я, конечно, не простила, что он мне так нагло лгал, и лишал радости секса!