Кожа натуральная и искусственная: как проверить происхождение материала на глазок

Современные методы обработки материалов позволяют имитировать натуральную кожу очень правдоподобно. Чтобы не переплачивать за кожзаменитель, который скорее придет в негодность, смотрим в оба.

Первое, на что следует посмотреть, это на срез кожи. Найдите его в изделии: если он однородный и не расслаивается, то высока вероятность, что перед вами вещь из натуральной кожи.

Можно нанести на поверхность капельку воды. Кожа ее охотно впитает, а по кожзаму она просто скатится. Но это верно только если кожа не обработана специальным составом. Запах тоже может подтвердить, что перед вами кожа, но хитрые производители уже научились делать обработку кожзама ароматизаторами с запахом кожи.